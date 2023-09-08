Advertisement

أخبار عاجلة

بريطانيا: الانتخابات الزائفة التي تجريها روسيا في أوكرانيا محاولة مخزية لشرعنة مزاعم السيادة على أراض أوكرانية

Lebanon 24
08-09-2023 | 05:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أمين عام حلف الناتو: القوات الأوكرانية تستعيد تدريجيا في هجومها المضاد أراض خسرتها أمام روسيا
lebanon 24
08/09/2023 14:45:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: روسيا ستُخصص 20 مليار دولار لتنمية المناطق الأوكرانية التي ضمتها
lebanon 24
08/09/2023 14:45:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية تعلن إحباط محاولة أوكرانية لمهاجمة مواقع في روسيا باستخدام طائرات مسيرة
lebanon 24
08/09/2023 14:45:28 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يبحث مع قيادات عسكرية أوكرانية تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء والتي تتضمن دخول المعدات الثقيلة ومعدات الدفاع الجوي ونشرها على أراضي البلاد
lebanon 24
08/09/2023 14:45:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:55 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:33 | 2023-09-08
07:31 | 2023-09-08
07:26 | 2023-09-08
07:23 | 2023-09-08
07:21 | 2023-09-08
07:20 | 2023-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24