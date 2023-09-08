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أبي المنى: الحوار سبيل وليس غاية فلماذا لا ندعو إليه ونشارك به لإحداث خرق في جدار التعطيل سعياً إلى جمال التسوية النافعة المجدية؟ فالرئيس المنتظر لا يجوز أن يبقى مختطفاً ومفقوداً بينما الناس في حالة بؤس

Lebanon 24
08-09-2023 | 06:14
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