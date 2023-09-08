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الراعي: نعمل من أجل إحياء المصالحة وكلمة مصالحة تتطلّب أعمالاً ومبادرات وأؤكّد أنّ صحّة لبنان من صحّة الجبل وهذه مسؤولية مشتركة تقع على عاتقنا جميعاً

Lebanon 24
08-09-2023 | 06:29
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