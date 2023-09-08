Advertisement

أخبار عاجلة

بيان للاتحاد الإفريقي: اتصالاتنا مع مختلف الأطراف السودانية تهدف للتشاور وتشجيع وقف الاقتتال المدمر

Lebanon 24
08-09-2023 | 06:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلومبرغ: مجموعة العشرين توافق على منح عضوية للاتحاد الإفريقي على قدم المساواة مع الاتحاد الأوروبي
lebanon 24
08/09/2023 14:46:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأوكراني: نرحب بجهود السعودية لجمع مختلف الأطراف للتباحث بشأن سبل استعادة السلام في أوكرانيا (الجزيرة)
lebanon 24
08/09/2023 14:46:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية السودانية: نستنكر لقاء رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي مع مستشار الدعم السريع بأديس أبابا (الجزيرة)
lebanon 24
08/09/2023 14:46:40 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: أحثّ الجهات الدولية والإقليمية على تنسيق جهودها لإجبار الأطراف السودانية على وقف الأعمال العدائية
lebanon 24
08/09/2023 14:46:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:55 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:33 | 2023-09-08
07:31 | 2023-09-08
07:26 | 2023-09-08
07:23 | 2023-09-08
07:21 | 2023-09-08
07:20 | 2023-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24