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صربيا تتأهل الى نهائي بطولة العالم لكرة السلة بعد فوزها على كندا بنتيجة 95 - 86

Lebanon 24
08-09-2023 | 06:42
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