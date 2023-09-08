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الحكومة العراقية: حكومة إقليم كردستان لم تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب تسليمها قانون الموازنة

Lebanon 24
08-09-2023 | 07:04
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