أمين سر حركة "فتح" في صيدا اللواء ماهر شبايطة لـ"لبنان24": ما يجري في عين الحلوة هو مُخطّط ينسقه إرهابيون يحملون فكر تنظيم "داعش" ولن نسمحَ لهم بالسّيطرة على المُخيّم

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