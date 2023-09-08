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أمين سر حركة "فتح" في صيدا اللواء ماهر شبايطة لـ"لبنان24": ما يجري في عين الحلوة هو مُخطّط ينسقه إرهابيون يحملون فكر تنظيم "داعش" ولن نسمحَ لهم بالسّيطرة على المُخيّم

Lebanon 24
08-09-2023 | 07:19
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