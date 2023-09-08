أمين سر حركة "فتح" في صيدا اللواء ماهر شبايطة لـ"لبنان24": تنسيقنا مفتوحٌ مع الدولة اللبنانية والجيش وحريصون على أمن المخيم الذي نُدافع عنه بالتعاون مع كافة الفصائل الفلسطينيّة

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