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حماس: هناك من يحاول إعادتنا إلى نقطة الصفر في مخيّم عين الحلوة وما يجري فتنة تسعى جهات مشبوهة إلى تمريرها ونُجري اتصالات مع كافة الأطراف لتثبيت وقف إطلاق النار

Lebanon 24
08-09-2023 | 07:23
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