حماس: هناك من يحاول إعادتنا إلى نقطة الصفر في مخيّم عين الحلوة وما يجري فتنة تسعى جهات مشبوهة إلى تمريرها ونُجري اتصالات مع كافة الأطراف لتثبيت وقف إطلاق النار

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