النائب السابق وليد جنبلاط: المصالحة تكرّست على الرغم من بعض أصوات النشاز التي تعمل على نبش القبور وفي أدبياتنا الشهداء كلهم شهداء الوطن دون تمييز من أيّ جهة

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