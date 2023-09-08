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النائب السابق وليد جنبلاط: المصالحة تكرّست على الرغم من بعض أصوات النشاز التي تعمل على نبش القبور وفي أدبياتنا الشهداء كلهم شهداء الوطن دون تمييز من أيّ جهة

Lebanon 24
08-09-2023 | 07:26
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