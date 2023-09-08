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البطريرك الراعي: لبنان أصبح غريباً عن ذاته ولا يُمكن أن يستمرّ في هذه الحالة

Lebanon 24
08-09-2023 | 07:33
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الراعي من المختارة: لبنان أصبح غريباً عن ذاته
lebanon 24
08/09/2023 17:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي من المختارة: هذا اليوم تاريخيّ وأتينا لكي نُحيي مرة أخرى المصالحة التي قمتم بها مع البطريرك صفير وأردتما أن تشمل جميع اللبنانيين ولا مصالحة من دون مصارحة
lebanon 24
08/09/2023 17:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي من المكتبة الوطنيّة في بعقلين: الأساس في لبنان هو الوحدة في التنوّع فنحن معاً نشخّص مشكلتنا ونبحث عن العلاج لمَا نُعانيه وهذا ما نصبو إليه مع شيخ العقل وذوي الإرادة الحسنة ولن نتراجع عن هذا العمل لأنّه واجبٌ وطنيّ علينا
lebanon 24
08/09/2023 17:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: لبنان مريض وككل مريض يحتاج الى تشخيص لكي يشفى من مرضه وطالما نحن نخفي مرضنا سنموت فيه ولهذا السبب نحن في حالة انهيار ولا نريد ان نبحث ونشخص ما هي مشكلتنا
lebanon 24
08/09/2023 17:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24
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