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"لبنان 24": سماع صوت إطلاق نار وقذائف في مخيّم عين الحلوة وإصابة سيارة إسعاف تابعة للهلال الأخضر ونجاة طاقم عملها

Lebanon 24
08-09-2023 | 09:15
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