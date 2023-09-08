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وزارة الخارجية الأوكرانية: نُعارض تخفيف العقوبات على روسيا مقابل إحياء اتفاق الحبوب

Lebanon 24
08-09-2023 | 09:56
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