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وزير الخارجية المعيّن من المجلس العسكري في النيجر: فرنسا هددت السلم والأمن الدوليين وتبحث عن طريقة للتدخل عسكريا

Lebanon 24
08-09-2023 | 10:14
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