Advertisement

أخبار عاجلة

البعثة الأميركية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة لن تعترف أبدا بسيطرة روسيا على الأراضي الأوكرانية

Lebanon 24
08-09-2023 | 10:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة: مجلس الأمن يعقد غدا جلسة مفتوحة لبحث وقف روسيا العمل باتفاقية الحبوب (الجزيرة)
lebanon 24
08/09/2023 19:51:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب روسيا في مجلس الأمن: الاستفتاءات التي نظمت في الأراضي المحررة من أوكرانيا كانت وفق القانون الدولي (الجزيرة)
lebanon 24
08/09/2023 19:51:26 Lebanon 24 Lebanon 24
عقوبات الأمم المتحدة ستُرفع عن مالي بعد استخدام روسيا حق النقض "الفيتو" ضد تجديدها في مجلس الأمن
lebanon 24
08/09/2023 19:51:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوبة الأميركية بمجلس الأمن: فرضنا عقوبات على كيانين و11 روسيا بسبب نقل أطفال من أوكرانيا إلى روسيا قسراً (الجزيرة)
lebanon 24
08/09/2023 19:51:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:55 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:04 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:28 | 2023-09-08
12:24 | 2023-09-08
12:09 | 2023-09-08
11:53 | 2023-09-08
11:52 | 2023-09-08
11:46 | 2023-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24