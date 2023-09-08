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البعثة الأميركية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة لن تعترف أبدا بسيطرة روسيا على الأراضي الأوكرانية
Lebanon 24
08-09-2023
|
10:35
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