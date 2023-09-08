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مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن: الانتخابات لن تغير من الوضعية القانونية الدولية لهذه المناطق وتبعيتها لأوكرانيا (الجزيرة)

Lebanon 24
08-09-2023 | 11:32
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