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الراعي: لبنان لا يستطيع أن يكمل طريقه من دون مصالحة ومصارحة ونصلي لكي تتواصل المصارحة والمصالحة على المستوى السياسي

Lebanon 24
08-09-2023 | 11:35
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البطريرك الراعي من المختارة: هذا اليوم تاريخيّ وأتينا لكي نُحيي مرة أخرى المصالحة التي قمتم بها مع البطريرك صفير وأردتما أن تشمل جميع اللبنانيين ولا مصالحة من دون مصارحة
lebanon 24
08/09/2023 19:53:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: نعمل من أجل إحياء المصالحة وكلمة مصالحة تتطلّب أعمالاً ومبادرات وأؤكّد أنّ صحّة لبنان من صحّة الجبل وهذه مسؤولية مشتركة تقع على عاتقنا جميعاً
lebanon 24
08/09/2023 19:53:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: نتوجه الى الأجهزة الأمنية لتعزيز حماية المعابر اللبنانية ونصلي لكي يتجرد المسؤولون من مصالحهم الخاصة
lebanon 24
08/09/2023 19:53:13 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي في عظة الاحد من الديمان: لا يستطيع احد في موقع المسؤولية ان يعطل كلام الله والممارسة السياسية الخاطئة اوصلت البلد إلى تفكك مؤسساته
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08/09/2023 19:53:13 Lebanon 24 Lebanon 24
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