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السلطات اليونانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 10 قتلى و4 مفقودين (العربية)

Lebanon 24
08-09-2023 | 11:46
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