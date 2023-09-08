"لبنان24": عودة التّوتر إلى مخيم عين الحلوة في هذه الأثناء ومجموعات مُسلحة تطلق النار بغزارة في حي التعمير التحتاني وحركة "فتح" تُعمّم على عناصرها بعدم الرّد

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