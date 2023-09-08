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وزارة الدفاع الروسية: طيران التحالف الدولي افتعل أوضاعاً خطيرة في سماء التنف بسوريا 10 مرات

Lebanon 24
08-09-2023 | 15:27
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