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حكومة إقليم دارفور لـ"الحدث": نطالب بفتح المطارات لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية فالمرضى يموتون بصمت ومراكز غسيل الكلى لا تعمل

Lebanon 24
08-09-2023 | 16:09
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