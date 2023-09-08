Advertisement

أخبار عاجلة

"ستاندرد اند بورز": التوقعات للاقتصاد الأردني بدأت التحسن بدعم جهود الإصلاح الهيكلي من الحكومة (الشرق)

Lebanon 24
08-09-2023 | 16:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"آفي ليس" السعودية تعلن الاستحواذ على منصة لتأجير الطائرات تابعة لستاندرد تشارترد بقيمة تصل إلى 3.6 مليار دولار (الشرق)
lebanon 24
09/09/2023 01:31:04 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء الديمان الوزاري: "الطائف" والرئاسة اولا.. والراعي يثمن جهود رئيس الحكومة والوزراء
lebanon 24
09/09/2023 01:31:04 Lebanon 24 Lebanon 24
اللقاء التشاوري في الديمان دعا الى التشبث بـ "الطائف"... و الراعي ثمّن جهود رئيس الحكومة في تمرير هذه المرحلة الصعبة
lebanon 24
09/09/2023 01:31:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"The Hill": هل ستتخذ واشنطن خطوات قاسية تجاه الشرق الأوسط أم هدفها الاستعراض؟
lebanon 24
09/09/2023 01:31:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:55 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:04 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:25 | 2023-09-08
18:24 | 2023-09-08
18:18 | 2023-09-08
16:52 | 2023-09-08
16:51 | 2023-09-08
16:43 | 2023-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24