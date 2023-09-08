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الداخلية المغربية: الزلزال أسفر عن إصابة 153 شخصاً على الأقل بجروح متفاوتة وتم نقلهم إلى المستشفيات (سكاي نيوز)
Lebanon 24
08-09-2023
|
22:58
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