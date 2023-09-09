Advertisement

أخبار عاجلة

السلطات المغربية: تعرض منطقة إقليم الحوز لهزات إرتدادية أقل قوة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
09-09-2023 | 01:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السلطات التونسية تجلي أكثر من 300 شخص نحو السواحل فرارا من حرائق بمنطقة جندوبة شمال غربي البلاد (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
09/09/2023 09:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر تعرب عن بالغ تعازيها للمملكة المغربية في ضحايا الزلزال المدمر (سكاي نيوز)
lebanon 24
09/09/2023 09:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية المغربية: الزلزال أسفر عن إصابة 153 شخصاً على الأقل بجروح متفاوتة وتم نقلهم إلى المستشفيات (سكاي نيوز)
lebanon 24
09/09/2023 09:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: القوات الروسية تشن هجوماً بـ 25 طائرة مسيرة على البنية التحتية للموانئ في منطقة أوديسا (سكاي نيوز)
lebanon 24
09/09/2023 09:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:36 | 2023-09-09
02:34 | 2023-09-09
02:13 | 2023-09-09
02:07 | 2023-09-09
01:32 | 2023-09-09
23:39 | 2023-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24