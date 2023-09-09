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"لبنان24": القذائف تطالُ مدينة صيدا وتحديداً محيط منطقة الحسبة ونداءات لتوخي الحيطة والحذر
Lebanon 24
09-09-2023
|
03:28
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