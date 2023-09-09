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معلومات "لبنان24": قوّة خاصة من حركة "فتح" تشتبك عند نقطة صفر مع مُسلحي "جند الشام" و "الشباب المسلم" في موقف البركسات داخل عين الحلوة

Lebanon 24
09-09-2023 | 03:35
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