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أخبار عاجلة
رئيس دولة الإمارات يوجه بتسيير جسر جوي لنقل مساعدات عاجلة إلى المتضررين من الزلزال في المغرب (سكاي نيوز)
Lebanon 24
09-09-2023
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04:26
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