"لبنان24": تدمير "دُشمة" تتحصّن خلفها عناصر من جماعتي "جند الشام" و "الشباب المسلم" في حي التعمير داخل مُخيم عين الحلوة ومعلومات عن إستهداف "فتح" لنقطة يتم إطلاق النار منها باتجاه عناصرها

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