مصادر فلسطينية في عين الحلوة لـ"لبنان24": مقتل المدعو شادي عيسى شقيق الإرهابي نمر عيسى جراء الإشتباكات في المُخيم اليوم وإصابة إرهابي آخر تعذر إسعافه ميدانياً وسط محاولات لنقله إلى خارج المخيم

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