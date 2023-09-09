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مصادر فلسطينية في عين الحلوة لـ"لبنان24": مقتل المدعو شادي عيسى شقيق الإرهابي نمر عيسى جراء الإشتباكات في المُخيم اليوم وإصابة إرهابي آخر تعذر إسعافه ميدانياً وسط محاولات لنقله إلى خارج المخيم

Lebanon 24
09-09-2023 | 04:58
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