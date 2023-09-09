Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتصل بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ويتشاور معه في التطورات الحاصلة في مخيم عين الحلوة

Lebanon 24
09-09-2023 | 06:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي يتصل بالرئيس الفلسطينيّ: لوقف الأعمال العسكرية في عين الحلوة
lebanon 24
09/09/2023 16:00:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: توقيت الاشتباكات الفلسطينية قي مخيم عين الحلوة في الظرف الاقليمي والدولي الراهن مشبوه
lebanon 24
09/09/2023 16:00:41 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر معطيات توتر عين الحلوة.. ميقاتي يتصل بعباس وتشديد على أولوية وقف القتال
lebanon 24
09/09/2023 16:00:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في المجلس النيابي
lebanon 24
09/09/2023 16:00:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:57 | 2023-09-09
08:56 | 2023-09-09
08:52 | 2023-09-09
08:38 | 2023-09-09
08:34 | 2023-09-09
08:33 | 2023-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24