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ميقاتي: ما يحصلُ في عين الحلوة لا يخدم على الاطلاق القضية الفلسطينية ويشكل إساءة بالغة الى الدولة اللبنانية بشكل عام وخاصة الى مدينة صيدا التي تحتضن الأخوة الفلسطينيين

Lebanon 24
09-09-2023 | 06:15
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