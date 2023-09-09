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ميقاتي: المطلوب من الفلسطينيين التعاطي مع الدولة اللبنانية وفق قوانينها وأنظمتها والحفاظ على سلامة مواطنيها

Lebanon 24
09-09-2023 | 06:16
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