القياديّ في حركة "فتح" اللواء ماهر شبايطة لـ"لبنان24": المعارك التي خاضتها "فتح" في عين الحلوة اليوم كانت دفاعاً عن النّفس في ظل اعتداءات العناصر المسلّحة التابعة لجماعتي "جند الشام" و "الشباب المسلم"

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