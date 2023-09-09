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القياديّ في حركة "فتح" اللواء ماهر شبايطة لـ"لبنان24": المعارك التي خاضتها "فتح" في عين الحلوة اليوم كانت دفاعاً عن النّفس في ظل اعتداءات العناصر المسلّحة التابعة لجماعتي "جند الشام" و "الشباب المسلم"

Lebanon 24
09-09-2023 | 06:40
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