القياديّ في حركة "فتح" اللواء ماهر شبايطة لـ"لبنان24": مُتمسّكون تماماً بخيار تسليم قتلة القيادي في "فتح" اللواء أبو أشرف العرموشي وسنُفشل المخطّط الذي يستهدف المخيّم وأهله الآمنين

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