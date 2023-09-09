القياديّ في حركة "فتح" اللواء ماهر شبايطة لـ"لبنان24": نؤكّدُ أننا على تعاونٍ مع الجيش والدولة اللبنانية وسائر القوى الفلسطينية تنسق مع بعضها

Lebanon 24