معلومات "لبنان24": إشتداد وتيرة الإشتباكات على كافة المحاور في عين الحلوة ومسلحون يستهدفون طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني المتواجدة في حي بستان القدس داخل المخيم

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