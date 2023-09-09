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البرهان: لا نرفض السلام ولكن ليس من المقبول وجود سلام يعيدنا إلى ما قبل العاشر من نيسان (الشرق)

Lebanon 24
09-09-2023 | 07:39
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