مصدر في حركة فتح لـ"لبنان24": لا صحة للمعلومات عن اعتقال جماعة الشباب المسلم العنصر في حركة فتح محمود الحسنين والأخير يواصل مهامه الميدانية بشكل طبيعي

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