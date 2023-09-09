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"سكاي نيوز عربية" نقلاً عن مصادر رسمية مغربية: معظم الوفيات بسبب الزلزال وقعت في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها
Lebanon 24
09-09-2023
|
09:17
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