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"سكاي نيوز عربية" نقلاً عن مصادر رسمية مغربية: معظم الوفيات بسبب الزلزال وقعت في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها

Lebanon 24
09-09-2023 | 09:17
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