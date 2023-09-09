معلومات "لبنان24": وفد هيئة العمل الفلسطيني المشترك إجتمع داخل مقرّ لحركة "فتح" في منطقة البركسات ولم يدم إجتماعه أكثر من 10 دقائق بسبب قيام مجموعات مسلّحة بقصف محيط المنطقة بقذائف الهاون

Lebanon 24