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قائد قوات "الأمن الوطني الفلسطيني" في صيدا اللواء أبو إياد الشعلان لـ"لبنان24": ما تقومُ به الجماعات المُسلحة يهدف إلى السيطرة على المُخيم وتغيير واقع الحال فيه لكننا سنستمرُّ بالمواجهة ولن نسمح لهم بذلك

Lebanon 24
09-09-2023 | 11:44
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