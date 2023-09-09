قائد قوات "الأمن الوطني الفلسطيني" في صيدا اللواء أبو إياد الشعلان لـ"لبنان24": ما تقومُ به الجماعات المُسلحة يهدف إلى السيطرة على المُخيم وتغيير واقع الحال فيه لكننا سنستمرُّ بالمواجهة ولن نسمح لهم بذلك

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