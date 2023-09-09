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إعلام إيراني: هجوم على سفارة طهران في باريس وإحراق بابها الخلفي

Lebanon 24
09-09-2023 | 12:43
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عبد اللهيان من السفارة الإيرانيّة: العلاقات بين طهران وبيروت عريقة واستراتيجية وممتازة ونتابع بدقّة التطوّرات في لبنان ونستمرّ في دعمنا لمحور المقاومة من أجل الحفاظ على المصلحة الوطنية اللبنانية وشعوب المنطقة في مواجهة الأطماع الاسرائيليّة
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