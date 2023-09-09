Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر مغربية: هناك عدد كبير من المواطنين يتوافدون إلى مراكز التبرع بالدم لمساعدة المصابين

Lebanon 24
09-09-2023 | 13:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سكاي نيوز عربية" نقلاً عن مصادر رسمية مغربية: معظم الوفيات بسبب الزلزال وقعت في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها
lebanon 24
10/09/2023 00:06:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الدوائر الصحية في مراكش تدعو إلى التبرع بالدم بشكل عاجل (العربية)
lebanon 24
10/09/2023 00:06:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر "لبنان24": طائرة الجيش ارتطمت قبل تحطمها بتلةٍ ترابيّة في منطقة المرج الكبير قربَ تمثال مار شربل في حمانا وقد نتج عن ذاك الإرتطام عملية "Bouncing" ما أدى إلى ارتفاع الطوافة وعودتها مباشرة إلى الأرض قبل إنفجارها
lebanon 24
10/09/2023 00:06:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر "لبنان 24" من اجتماع الفصائل الفلسطينية الخاص بالتحقيقات قي جريمة عين الحلوة: هناك أجواء سلبية توحي بعدم الاتفاق حتى الآن على آلية لتسليم قتلة العرموشي
lebanon 24
10/09/2023 00:06:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2023-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2023-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2023-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:19 | 2023-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:54 | 2023-09-09
15:21 | 2023-09-09
14:57 | 2023-09-09
14:57 | 2023-09-09
14:57 | 2023-09-09
14:57 | 2023-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24