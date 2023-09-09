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عاجل الداخلية المغربية: 1037 قتيلا و1204 إصابات بينها 721 حالة حرجة جراء الزلزال وفق آخر حصيلة
Lebanon 24
09-09-2023
|
13:25
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