القيادي في حركة "حماس" جهاد طه لـ"لبنان24": نرفض تجدّد الإقتتال الذي شهده مخيم عين الحلوة اليوم ونتمسّك بقرار وقف إطلاق النار حماية لأمن المخيم وأهله

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