القيادي في حركة "حماس" جهاد طه لـ"لبنان24": مساعينا لم تتوقف مع مختلف الجهاد لضبط الأمن في عين الحلوة والتواصل مفتوحٌ مع الجميع ونحنُ مع وحدة الصف الفلسطيني

Lebanon 24