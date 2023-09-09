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القيادي في حركة "حماس" جهاد طه لـ"لبنان24": مساعينا لم تتوقف مع مختلف الجهاد لضبط الأمن في عين الحلوة والتواصل مفتوحٌ مع الجميع ونحنُ مع وحدة الصف الفلسطيني

Lebanon 24
09-09-2023 | 14:56
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