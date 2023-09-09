القيادي في حركة "حماس" جهاد طه لـ"لبنان24": لا ننكر وجود عناصر غير منضبطة تسعى لإرساء حالة التوتر في عين الحلوة ونؤكد أنّ الأجندات التي تهدف إلى توتير الأجواء لا تخدم سوى العدو الإسرائيليّ

Lebanon 24