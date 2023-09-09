القيادي في حركة "حماس" جهاد طه لـ"لبنان24": بيان قيادة الجيش اليوم كان صارماً لناحية الدعوة لوقف إطلاق النار في عين الحلوة ونتمنى أن تكون هذه الليلة هادئة وبعيدة عن التوتر

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