القيادي في حركة "حماس" جهاد طه لـ"لبنان24": "حماس" لا تنفذ أجندات في لبنان وعلاقتها مع الأطراف الفلسطينية كافة قائمة على الشراكة الوطنية وهي تتحمل مسؤوليتها بما يخدم قضية الشعب الفلسطيني

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