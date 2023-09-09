Advertisement

أخبار عاجلة

معلومات "لبنان24": تجدُّد عمليات القنص وإلقاء القذائف الصاروخية على عدة محاور داخل مُخيم عين الحلوة

Lebanon 24
09-09-2023 | 15:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
معلومات "لبنان24": قوات تابعة لـ"فتح" تُسيطر في هذه الأثناء على حي السينما في منطقة حطين داخل مُخيم عين الحلوة
lebanon 24
10/09/2023 00:08:59 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات "لبنان24": إشتداد وتيرة الإشتباكات على كافة المحاور في عين الحلوة ومسلحون يستهدفون طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني المتواجدة في حي بستان القدس داخل المخيم
lebanon 24
10/09/2023 00:08:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": تدمير "دُشمة" تتحصّن خلفها عناصر من جماعتي "جند الشام" و "الشباب المسلم" في حي التعمير داخل مُخيم عين الحلوة ومعلومات عن إستهداف "فتح" لنقطة يتم إطلاق النار منها باتجاه عناصرها
lebanon 24
10/09/2023 00:08:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": إنفجار قنبلة يدوية الآن داخل مُخيم عين الحلوة وسط هدوءٍ حذر على مختلف محاور الإشتباك
lebanon 24
10/09/2023 00:08:59 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2023-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2023-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2023-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:19 | 2023-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:21 | 2023-09-09
14:57 | 2023-09-09
14:57 | 2023-09-09
14:57 | 2023-09-09
14:57 | 2023-09-09
14:56 | 2023-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24